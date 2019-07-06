Журналист из США объяснил, почему назвал Крым плодом любви Калифорнии и Ирландии

Он предложил представить полуостров "плодом любви гористой Калифорнии и прибрежной Ирландии".

Американский журналист Джефф Опдайк, который проживает в Праге, написал статью о Крыме для Los Angeles Times. Материал неожиданно обрёл политическое звучание, чего сам Опдайк не ожидал.

В комментарии РИА "Новости" журналист, побывавший в Крыму пять раз в этом году, объяснил, что ему очень понравился полуостров и он хотел поделиться своими впечатлениями.

— Я подумал, что это место (полуостров Крым. — Прим. Лайфа) особенно, на удивление красиво. И я решил предложить материал об этой уникальной части мира, о которой, как я думал, путешественникам понравится почитать. Но это приняло совершенно неожиданный политический угол, и это досадно, — заявил Опдайк.

Журналист считает, что "путешествия должны быть выше политики". Статья про российский полуостров стала его первым материалом для газеты Los Angeles Times.

В статье "Крым — это неожиданная красота, сталкивающаяся с нерешёнными историческими вопросами" Опдайк дал потенциальным туристам советы, основываясь на своём опыте посещения региона. Он предложил представить полуостров "плодом любви гористой Калифорнии и прибрежной Ирландии" и рассказал о местных достопримечательностях.

Журналист описал, как можно сэкономить на поездке, как, куда и за какие деньги добраться, где разместиться, поесть. Он также дал практические советы, которые связаны с тем, что на полуострове не работают западные международные платёжные системы. Опдайк подчеркнул, что посещал Крым как турист и самостоятельно оплачивал все связанные с поездкой расходы.

Напомним, Крым воссоединился с РФ после референдума на полуострове в 2014 году.