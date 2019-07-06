В метро Москвы начали продавать карты "Тройка" с пандой Жуи

Фотография была сделана в заповеднике Дуцзянъянь, который до недавнего времени был домом для медведя.

В Московском метрополитене поступили в продажу карты "Тройка" с изображением большой панды. Как сообщается на сайте мэра города, выпуск посвящён приезду в Россию из Китая пары этих уникальных животных и 155-летию зоопарка Москвы.

— Общий тираж билетов с новым дизайном составил десять тысяч экземпляров. Приобрести "Тройку" с пандой можно с 6 июля в автоматах по продаже билетов на станциях Кольцевой линии и всех станциях, расположенных внутри кольца, — говорится в сообщении.

По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, такая карта станет замечательным подарком для неравнодушных к пандам людей.

— Мы искренне благодарны нашим коллегам из Московского метрополитена, которые с энтузиазмом восприняли нашу идею подготовить лимитированный выпуск карты "Тройка" с большими пандами, — заявила Акулова.

Она рассказала, что на билете изображён самец панды Жуи. Фотография была сделана в заповеднике Дуцзянъянь, который до недавнего времени был домом для медведя.

Напомним, Жуи и вторую панду — самку Диндин — можно увидеть в павильоне "Фауна Китая" в зоопарке в Москве. Животных передали в аренду на 15 лет в знак особого доверия КНР.