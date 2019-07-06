В ОБСЕ обвинили Россию в приостановке Договора о РСМД

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ призывает США и Россию урегулировать вопросы, связанные с Договором ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также связанные с ним разногласия, и воздержаться от разработки ракетных комплексов. Об этом сообщается в соответствующей резолюции организации.

На заседании комитет поддержал поправку, которую внесли члены делегации США, а также некоторые парламентарии из Литвы, Канады, Турции и Северной Македонии. Она, в частности, перекладывает всю ответственность за приостановку ДРСМД на Россию. Несогласие с ней выразил член делегации РФ, глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

— Я категорически против данной поправки. Американская делегация, к сожалению, полностью переворачивает то, что произошло. Многочисленные нарушения были, наоборот, со стороны Соединённых Штатов, и это отмечено во всех без исключения международных докладах, — отметил парламентарий.

Напомним, первыми о намерении выйти из ДРСМД заявили власти США ещё в октябре 2018 года. 3 июля 2019-го президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановке договора.