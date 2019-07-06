Белорусские стриптизёрши устроили фотосессию у Кургана Славы

Таким образом местное заведение для взрослых решило поздравить своих гостей с Днём независимости.

В Гродно сотрудницы стриптиз-клуба устроили фотосессию рядом с мемориальным комплексом "Курган Славы", который был воздвигнут в память о погибших во Второй мировой войне. Соответствующая фотография была размещена в аккаунтах клуба в социальных сетях.

Местом съёмки стала Аллея Героев, где выставлен обновлённый парк техники и вооружения. Среди экспонатов — артиллерийские установки, самолёты-разведчики и танки. Возле одной из машин и была проведена фотосессия.

Примечательно, что такими снимками заведение решило поздравить своих гостей с Днём независимости Республики Беларусь, который отмечается 3 июля.

— Идея? Потому что мы целиком и полностью поддерживаем политику, проводимую президентом. Мы рады всем праздникам, горды за свою страну, — цитирует представителей клуба местное издание O nliner.by.

В другой части кургана находятся Вечный огонь и мемориальные плиты, где в праздничные дни проводятся торжественные митинги и патриотические мероприятия.

Из-за этого большинство интернет-пользователей отреагировали на снимок девушек неоднозначно. Одни посчитали, что фотография "оскверняет памятник культуры", а другие выступили за то, что танк не является мемориальным ансамблем, как Вечный огонь.

Ранее Лайф писал про "кровавую фотосессию", которую провели возле мемориала ВОВ жители Новороссийска.