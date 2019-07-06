В МИД РФ оценили стратегию США по "противодействию России"

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Фото © Василий Кузьмиченок / ТАСС

"Вашингтонские функционеры" пытаются не допустить нормализации отношений двух стран и разрушить их ещё больше, отмечают в МИД РФ.

Представленная в США "стратегия по противодействию России" резко диссонирует с конструктивным диалогом российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита G20 в Осаке. Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД РФ.

Подобная официальная программа действий, изложенная высокопоставленным чиновником действующей администрации США, конечно, удручает, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что "вашингтонские функционеры", очевидно, пытаются не допустить нормализации отношений двух стран и разрушить их ещё больше.

Как сообщалось ранее, главной целью стратегии США предполагается сделать повышение устойчивости стран — партнёров Америки в некоторых сферах.

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