В МИД РФ оценили стратегию США по "противодействию России"

Представленная в США "стратегия по противодействию России" резко диссонирует с конструктивным диалогом российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках саммита G20 в Осаке. Об этом говорится в комментарии Департамента информации и печати МИД РФ.
— Подобная официальная программа действий, изложенная высокопоставленным чиновником действующей администрации США, конечно, удручает, — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что "вашингтонские функционеры", очевидно, пытаются не допустить нормализации отношений двух стран и разрушить их ещё больше.
Как сообщалось ранее, главной целью стратегии США предполагается сделать повышение устойчивости стран — партнёров Америки в некоторых сферах.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram