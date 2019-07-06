Момент падения такси в Яузу в центре Москвы попал на видео

На кадрах видно, как машину занесло и развернуло на изгибе дороги, после чего она пробила ограждение.

Заместитель руководителя Центра организации дорожного движения (ЦОДД) столицы Александр Евсин показал момент падения автомобиля такси в реку Яузу в центре Москвы. Инцидент зафиксировала одна из камер наружного наблюдения.

На кадрах видно, как машину заносит на изгибе дороги, после чего её разворачивает. Задней частью авто пробивает установленное на набережной ограждение, после чего падает и погружается в воду.

— Сказ о том, как такси упало в Яузу. Не иначе "силы нечистыя" затащили в реку, — подписал ролик Евсин.

Как сообщал Лайф, на место случившегося оперативно прибыли спасатели. Находившихся в салоне автомобиля людей они вытащили с помощью лестницы. В результате аварии никто не пострадал.