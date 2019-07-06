В Израиле скончался кинорежиссёр Владимир Двинский

Российский кинорежиссёр Владимир Двинский скончался на 79-м году жизни. Об этом сообщила его дочь Анна.

— Вечером 5 июля не стало моего папы. По поводу прощания в Израиле, а потом в Москве сообщу дополнительно, — написала Анна Двинская на своей странице в социальной сети "Фейсбук".

Двинский был членом Российской академии кинематографических искусств "Ника" и председателем правления Московского еврейского культурно-просветительного общества.

— Просто хороший, добрый человек. Светлая память, — сказано в сообщении о смерти Двинского на сайте Союза кинематографистов и профессиональных кинематографических организаций и объединений России.

Владимир Двинский родился в Москве 18 декабря 1940 года в семье известного советского журналиста, кинорежиссёра и сценариста Эммануила Двинского. Он окончил режиссёрский факультет ВГИК, снял более 50 научно-популярных и документальных фильмов.