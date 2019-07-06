Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны. В ходе переговоров Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью российских подводников в Баренцевом море.
Кроме того, главы двух государств выразили обеспокоенность обострением ситуации в Ливии и подчеркнули необходимость скорейшего прекращения огня и возобновления переговорного процесса.
— Была также акцентирована важность активизации политико-дипломатических усилий по урегулированию в Сирии, в том числе в рамках консультаций в астанинском формате, — говорится в сообщении.
Напомним, в последний раз лидеры России и Турции встречались 29 июня на саммите G20, который проходил в Осаке, Япония.
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