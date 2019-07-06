Путин и Эрдоган провели телефонный разговор

Главы двух государств выразили обеспокоенность обострением ситуации в Ливии и подчеркнули необходимость скорейшего прекращения огня и возобновления переговорного процесса, рассказали в Кремле.

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны. В ходе переговоров Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью российских подводников в Баренцевом море.

Кроме того, главы двух государств выразили обеспокоенность обострением ситуации в Ливии и подчеркнули необходимость скорейшего прекращения огня и возобновления переговорного процесса.

— Была также акцентирована важность активизации политико-дипломатических усилий по урегулированию в Сирии, в том числе в рамках консультаций в астанинском формате, — говорится в сообщении.

Напомним, в последний раз лидеры России и Турции встречались 29 июня на саммите G20, который проходил в Осаке, Япония.