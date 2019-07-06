В АНО "Россия — страна возможностей" появится конкурс для молодых преподавателей

Кириенко подчеркнул, что хорошие учителя должны быть не только в российской столице и других городах-миллионниках.

Конкурс для отбора и поддержки молодых педагогов появится в линейке проектов, которые развивает автономная некоммерческая организация (АНО) "Россия — страна возможностей". Об этом на форуме "Территория смыслов" сообщил первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

— Прямо сейчас в АНО "Россия — страна возможностей" идёт проектирование отдельного конкурса для отбора и поддержки молодых педагогов, — рассказал Кириенко.

По его словам, старт конкурса может произойти уже осенью. Кириенко подчеркнул, что хорошие преподаватели должны быть не только в российской столице и других городах-миллионниках, но и в посёлках и деревнях.

Напомним, молодёжный форум "Территория смыслов" проходит в Подмосковье на озере Сенеж. За лето в нём примут участие молодые экологи, политики, айтишники, учителя и волонтёры со всей страны.