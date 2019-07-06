Росгвардия вывезла детей из зоны паводка в Иркутской области на Чёрное море

Сейчас дети находятся в санатории, расположенном на Черноморском побережье в Анапе.

Авиация Росгвардии привезла пострадавших от наводнения в Иркутской области детей на черноморское побережье. Об этом Лайфу рассказали в федеральной службе.

Специальным рейсом в Анапу прибыло 25 детей в возрасте от 11 месяцев до 17 лет. Всех ребят разместили в одном из санаториев.

— Перелёт из Иркутской области в международный аэропорт Анапы прошёл успешно. Надеюсь, дети отдохнут и отлично проведут время на черноморском побережье, — заявил командир отдельной смешанной авиационной эскадрильи Росгвардии, полковник Владимир Шамонтьев.

Этот рейс — лишь одна часть работы, которую выполняет Росгвардия для помощи жителям Иркутской области. Так, авиационная эскадрилья Сибирского округа ведёт воздушную разведку и мониторинг обстановки с воздуха над подтопленными территориями.

Напомним, в Иркутской области был введён режим ЧС из-за паводка. Четыре тысячи жилых домов в 42 населённых пунктах оказались подтопленными. По последним данным, жертвами паводка стали 22 человека, двум тысячам потребовалась медицинская помощь, о судьбе 13 местных жителей до сих пор ничего не известно.