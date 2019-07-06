Опубликованы кадры спасения пассажиров перевернувшегося в Чёрном море катамарана

В Сети появилось видео, на котором запечатлён момент спасения пассажиров катамарана, который перевернулся в районе посёлка Джубга в Краснодарском крае. Кадры размещены в паблике RU_CHP в соцсети "ВКонтакте".

В результате инцидента погибли две женщины. Остальных удалось доставить на берег. По уточнённым данным, на борту судна находилось 55 человек — это в пять раз больше, чем способен выдержать катер.

Ранее Лайф публиковал фото- и видеоматериалы, на которых видно, как часть опрокинувшегося судна ушла под воду.