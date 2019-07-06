Из НИИ в Москве украли три миллиона рублей

Неизвестный взломал дверь, проник в кабинет, вскрыл сейф, достал из него деньги и скрылся.

В Москве из научно-исследовательского института украли три миллиона рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции.

Вечером 5 июля в полицию обратился старший научный сотрудник НИИ. Правоохранители установили, что в один из кабинетов института проник неизвестный, взломавший дверь. Он вскрыл сейф, забрал оттуда три миллиона рублей и скрылся. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о краже.

Как уточняется, инцидент произошёл в доме, расположенном по адресу Ленинский проспект, 49. Согласно информации из открытых источников, в здании находится Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова РАН.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве из банковского сейфа турфирмы украли более 45 миллионов рублей.