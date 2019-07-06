Финалистом проекта "Цифровой прорыв" стал 76-летний конкурсант

Самый старший конкурсант наравне с молодёжью принимал участие в отборе, проходил испытания и вышел в финал.

Возраст самого взрослого финалиста проекта "Цифровой прорыв", который проходит в рамках форума "Территория смыслов", составляет 76 лет. Об этом рассказал первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

Он напомнил, что форум "Территория смыслов", который проходит в Подмосковье, формально является молодёжным. И проект "Цифровой прорыв" напрямую связан с IT-технологиями. В связи с чем ожидалось, что все участники будут представителями современной молодёжи. Однако один из конкурсантов доказал, что возраст не является ограничением к участию.

— Он наравне с 18–20-летними ребятами принял участие в конкурсном отборе, прошёл все 55 тестов, прошёл в полуфинал со своей командой, победил в полуфинале и сейчас ждёт участия в финале, — сказал Кириенко.

По словам замглавы Администрации Президента, тот факт, что в форуме принимает участие человек старшего поколения, является показателем того, что "никаких ограничений нет".

— Все ограничения только в голове, ты их либо сам себе создаёшь, либо считаешь, что для тебя всё возможно, и оно в эту минуту становится для тебя возможно, — заключил он.

Напомним, что молодёжный форум "Территория смыслов" проходит в Московской области на озере Сенеж. За лето в нём примут участие экологи, политики, айтишники, учителя и волонтёры со всей страны. Лайф вёл прямую трансляцию с открытия мероприятия.