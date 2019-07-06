Зеленский хочет решить ситуацию с "Северным потоком – 2" через Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что американский лидер Дональд Трамп — единственный, кто может решить вопрос "Северного потока — 2" "в пользу Киева".

— Единственное решение этого вопроса — у меня будет встреча в Соединённых Штатах с президентом. Это единственный человек, который, уверен, решит этот вопрос в сторону Украины, — сказал Зеленский во время выступления во Львове.

При этом президент Незалежной подчеркнул, что почти все европейские государства выступили за проект "Северный поток — 2", и те же лидеры Германии и Франции — Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон — не будут стараться повлиять на строительство трубопровода.

Напомним, ранее стало известно, что Трамп пригласил Зеленского в Вашингтон, однако дата визита ещё не определена.