Беглов проверил, как дачникам оказывают выездную медпомощь

Правительство Петербурга решило уделить внимание проведению медосмотров на территории крупных садоводств и обеспечить их медпунктами.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил одно из крупнейших в Ленобласти садоводств — "Красногорское". Об этом сообщает портал "Невские новости".

Цель визита главы города — проверить, как реализуются задачи правительства по оказанию выездной медпомощи дачникам. Как отмечают в администрации, около одного миллиона пенсионеров и 500 тысяч детей оторваны от возможности получения необходимых медицинских услуг.

Для решения этой проблемы правительство Петербурга решило уделить внимание проведению медосмотров на территории крупных садоводств и обеспечить их медпунктами. В частности, в этом году планируется построить три модульные врачебные амбулатории и отремонтировать один медпункт. На эти задачи из бюджета выделено 16,8 миллиона рублей.

По данным издания, Беглов в рамках визита в садоводство посетил книжную ярмарку "Выездные книжные аллеи", осмотрел детскую площадку, проинспектировал медицинский пункт, пообщался с гражданами, а также встретился с садоводческим активом.