У капитана перевернувшегося на Кубани катамарана не было лицензии на перевозку

Сейчас прогулочное судно находится в месте, где затонуло, оно не угрожает безопасности мореплавания.

У капитана катамарана, перевернувшегося в Чёрном море вблизи посёлка Джубга, не было лицензии на перевозку пассажиров. Об этом сообщил заместитель южного транспортного прокурора Валерий Козлов.

— Судоводитель не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и не имел лицензии на перевозку пассажиров морским транспортом, — сказал Козлов журналистам в ходе брифинга.

Напомним, капитан был задержан спустя несколько часов после трагедии.

Как ранее писал Лайф, жертвами ЧП с катамараном стали две женщины. На борту катера, вместимость которого составляет 12 человек, находилось 55 пассажиров. Лайф публиковал фото и видео с места трагедии. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.