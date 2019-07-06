Майку Тайсону подарили украинскую булаву

Гетманская булава символизирует собой народную власть, борьбу за равенство и независимость.

Американский боксёр-профессионал и бывший абсолютный чемпион мира в тяжёлой весовой категории Майк Тайсон посетил Киев и провёл специальную пресс-конференцию компании ТМ Parimatch, которая осуществляет меценатскую и спонсорскую деятельность, передаёт Obozrevatel.

Во время мероприятия ему подарили булаву, которая является точной копией булавы Богдана Хмельницкого, символизирующей народную власть и борьбу за независимость и равенство. Подарок был преподнесён боксёру в честь дня рождения — 30 июня Тайсону исполнилось 53 года.

Кроме того, во время общения с журналистами Железный Майк успел прокомментировать профессиональную деятельность самых популярных украинских боксёров — Василия Ломаченко и Александра Усика. Прогнозировать их перспективы Тайсон не решился, однако назвал Ломаченко "невероятным".

Майк Тайсон — профессиональный боксёр, который выступал в тяжёлой весовой категории. Он является одним из самых известных спортсменов в мире, обладателем сразу нескольких мировых рекордов, не побитых и по сей день. Выступал на профессиональном ринге с 1985 по 2005 год.