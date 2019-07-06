Ивановский водитель без прав протащил полицейского по асфальту — видео

Сотрудник правоохранительных органов получил ушибы и ссадины. Подозреваемый доставлен в следственный отдел.

В Ивановской области 19-летний молодой человек сбил с ног и протащил по асфальту полицейского, сделавшего ему замечание. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти, сообщили в региональном СУ СК РФ.

По данным следствия, инцидент произошёл 5 июля в городе Кинешма. Участковый уполномоченный полиции сделал замечание совершавшему агрессивные манёвры водителю и попросил его предъявить документы.

— Поскольку документы на право управления транспортным средством у молодого человека отсутствовали, он попытался скрыться, сбив полицейского с ног и протащив его несколько метров за машиной. Сотрудник полиции получил ушибы и ссадины, — рассказали в ведомстве.

Как уточняется, подозреваемый доставлен в следственный отдел. Расследование обстоятельств случившегося продолжается.