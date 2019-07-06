СМИ: Жена премьера ОАЭ сбежала после комментария мужа в Instagram

Сейчас супруга 69-летнего шейха Мохаммеда скрывается вместе с детьми в Великобритании.

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, ранее сбежавшая от своего супруга премьер-министра Объединённых Арабских Эмиратов и правителя Дубая шейха Мохаммеда ибн Рашид Аль Мактума, скрывается в Лондоне из-за опасений за свою жизнь. Об этом сообщает турецкая газета The Daily Sabah.

Согласно информации издания, принцесса Хайя решилась на побег после того, как муж заподозрил её в связи с телохранителем — бывшим офицером британской армии.

Принцесса серьёзно испугалась за свою жизнь после угрожающего комментария супруга, который опубликовал в социальной сети "Инстаграм" стихотворение, в котором обвинил жену в предательстве и заявил, что её тайна "раскрыта".

В связи с этим она попросила убежища в Германии для себя и своих двоих детей, 11-летней Джалилы и семилетнего Заида. После того как немецкие власти отказали ей в убежище, она уехала с детьми в Великобританию. В настоящий момент скрывается с семьёй в Лондоне и готовится к разводу.

Отметим, что к побегу принцессу Хайю также подтолкнула информация о том, как её супруг издевался над своей дочерью — принцессой Латифой. Напомним, что 33-летняя женщина в течение семи лет тщательно продумывала план побега из "золотой клетки", в феврале прошлого года она попыталась бежать из Дубая в США, но была поймана спустя несколько дней у берегов Индии. С тех пор о ней ничего не известно. По сведениям её знакомого, она сказала, что "готова умереть, лишь бы не вернуться обратно на родину".