В Минтрансе рассказали, когда в Шереметьево стабилизируется ситуация с багажом

По словам главы ведомства, утверждённый план мероприятий по стабилизации ситуации аэропорт представит до 10 июля.

Ситуация с задержками при выдаче багажа в аэропорту Шереметьево должна стабилизироваться до середины августа. Об этом на совещании рассказал министр транспорта России Евгений Дитрих.

— Локального улучшения ситуации мы ожидаем к концу июля, кардинального улучшения и стабилизации — до 15 августа, — заявил глава Минтранса, слова которого приводит пресс-служба ведомства.

По словам Дитриха, в аэропорту была недостаточно подробно регламентирована часть технологических процессов, а работа с персоналом не была организована на должном уровне.

Министр пояснил, что для оптимизации работы багажной системы было разработано семь конкретных мероприятий технического характера. В настоящий момент они проходят этап внедрения. Когда они будут реализованы, пропускная способность багажной системы возрастёт на 17%. Кроме того, в аэропорту набирают на работу дополнительный персонал.

Глава Минтранса подчеркнул, что утверждённый план мероприятий по стабилизации ситуации будет проработан и представлен аэропортом до 10 июля.

Как ранее сообщал Лайф, из-за задержек выдачи багажа в Шереметьево возбуждено 38 дел об административных правонарушениях и уволен ряд руководителей.