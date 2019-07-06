В ПА ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму

Это произошло, несмотря на возражения с российской стороны, которая просила снять документ с рассмотрения.

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ принял подготовленную депутатом Верховной рады Украины Артуром Герасимовым резолюцию о непризнании Крыма частью РФ.

Согласно тексту документа, ПА ОБСЕ "вновь заявляет о своём полном уважении суверенитета" и территориальной целостности Украины "в её международно признанных границах, которые охватывают Автономную Республику Крым, город Севастополь и морские районы".

Кроме того, ассамблея призывает Москву вывести свои силы с территории полуострова Крым и "вернуть его под контроль" украинского правительства.

В тексте резолюции также говорится о якобы растущей милитаризации Азовского моря со стороны России и всего Крыма.

Ранее российская делегация просила снять резолюцию с рассмотрения, однако она всё же была включена в повестку работы ПА ОБСЕ на летней сессии.

Напомним, Крым воссоединился с Россией после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.