Разработчик заявил о риске гибели экипажа при посадке "Федерации" в океане

Корабль "Федерация" впервые отправят в космос в 2022 году, но пока без экипажа, на 2023 год запланирован его беспилотный полёт к МКС. А в 2024 году корабль должен доставить на станцию первых космонавтов.

Экипажу космического корабля "Федерация" в случае приводнения в Тихом океане грозит смертельная опасность, так как космонавтов не смогут быстро найти. Подобная нештатная ситуация может произойти, если "Федерация" потерпит аварию после старта с космодрома. Об этом рассказали в ракетно-космической корпорации "Энергия".

— Мы попадаем в акваторию Тихого океана, где у нас нет никаких высокоскоростных судов, принадлежащих ВМФ или гражданскому флоту, — до момента прибытия аварийно-спасательных сил туда мы потеряем несколько суток, мы можем потерять экипаж, — рассказал начальник отдела развития бизнеса пилотируемых программ и спутниковых систем на низкой околоземной орбите в "Энергии" Игорь Верховский.

Для решения этой проблемы он посоветовал развивать строительство экранопланов. Он также отметил необходимость менять технологию посадки кораблей "Федерация", однако не всё так просто.

— У нас для пилотируемого корабля "Федерация" планировалась реактивная посадка, но в России таких полигонов посадки, где можно обеспечить точно посадку аппарата, возвращающегося из космоса, очень немного. Скорее всего, от таких реактивных парашютных посадок придётся отказаться, а попытаться садиться на существующие площадки, — цитирует Верховского РИА "Новости".