Число пропавших без вести из-за паводка в Приангарье сократилось до 11 человек

Одиннадцать человек числятся пропавшими без вести в результате крупного паводка в шести районах Иркутской области. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные МЧС.

— Числятся без вести пропавшими 11 человек, — цитирует агентство собеседника из ведомства.

Также, согласно данным источника, на сегодняшний день продолжаются поисково-спасательные операции. К ликвидации последствий стихийного бедствия подключено 4,3 тысячи человек и более 720 единиц спецтехники, включая 75 плавсредств и восемь летательных аппаратов.

Напомним, в шести районах Иркутской области был введён режим ЧС из-за паводка. Самая сложная ситуация наблюдается в Тулуне, где подтопленными остаются более 300 жилых домов. В результате стихийного бедствия погибло 22 человека.

Власти сообщают, что уровень воды в реках Приангарья снижается. Президент России Владимир Путин поручил оперативно оказать помощь гражданам, пострадавшим от наводнения. Ликвидацией паводка занимаются силы МЧС и военные. Все восстановительные работы, по предварительным подсчётам, обойдутся в 31,2 миллиарда рублей.