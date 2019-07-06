Жителей Москвы предупредили о грозе с дождём в субботу вечером

Спасатели призвали людей не укрываться под деревьями, не рыбачить и не купаться в водоёмах.

В Москве до 19:00 6 июля ожидается дождь с грозой и усиление западного ветра с порывами до 15 метров в секунду. Об этом сообщается на сайте столичного ГУ МЧС России.

В связи с возможными неблагоприятными метеорологическими явлениями специалисты рекомендовали водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию и не парковать авто под деревьями и шаткими конструкциями.

Спасатели напомнили, что во время грозы нельзя находиться у водоёмов, купаться и рыбачить. При сильном ветре пешеходам стоит обходить рекламные щиты и шаткие конструкции и не следует укрываться под деревьями.

Ранее синоптики рассказали, что тёплая, солнечная и комфортная погода вернётся в российскую столицу не скоро.