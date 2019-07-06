На Куршской косе нашли тело пропавшей 12-летней девочки

Специальный поисково-спасательный отряд МЧС по региону искал ребёнка около пяти дней.

Тело ранее пропавшей 12-летней девочки было обнаружено волонтёрами на берегу Балтийского моря на территории естественного природного заповедника "Куршская коса". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на и.о. помощника руководителя СУ СК России по Калининградской области Ольгу Анисимову.

Ранее в главке МЧС России по региону сообщили, что 30 июня на пляже в Зеленоградске пропала 12-летняя девочка. По сведениям родителей, она пошла купаться и пропала из поля зрения. Ребёнка не смогли найти среди отдыхающих на пляже и вдоль прибрежной зоны.

За неделю поисков специальный отряд МЧС исследовал более 15 километров пляжа и 10 квадратных метров Гданьского залива. Впоследствии к ежедневным поисковым операциям подключился отряд волонтёров, полиция и представители администрации города.

В результате 5 июля спасатели обнаружили тело ребёнка в акватории Куршской косы. По факту исчезновения девочки возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".

Как отметили следователи, тело ребёнка передали судмедэкспертам, которые по результатам экспертизы установят точную причину смерти девочки.