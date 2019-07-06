Экс-канцлер Германии обвинил Трампа в превращении партнёров в вассалов

По мнению Шрёдера, американский лидер опасен тем, что даже союзникам пытается предписывать, что делать в политическом плане.

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер раскритиковал политику, которую проводит американский лидер Дональд Трамп, и обвинил его в разрушении мировой экономической системы.

— Под знаменем свободы и рыночной экономики он преднамеренно разрушает основанную на правилах глобальную экономическую систему, — заявил 75-летний политик в интервью изданию Handelsblatt.

По мнению Шрёдера, Трамп опасен тем, что даже друзьям и союзникам пытается предписывать, что делать в политическом и экономическом плане.

— Если сказать откровенно, это означает, что ему нужны не партнёры, но вассалы, — подчеркнул экс-канцлер.

Шрёдер также выразил возмущение поведением посла США в Берлине Ричарда Греннела, публично критикующего оборонный бюджет ФРГ или нападающего на автомобильную промышленность.

— Я бы хотел, чтобы федеральное правительство предупредило, что это не его дело. Мы здесь не банановая республика! — сказал бывший канцлер.

Ранее Лайф сообщал, что Герхард Шрёдер раскритиковал торговую политику США, заявив, что американская сторона ведёт себя как оккупант.