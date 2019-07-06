Пушков порекомендовал Зеленскому решать вопрос транзита газа с Россией, а не США

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о единственном человеке, способном решить ситуацию с "Северным потоком — 2" — американском лидере Дональде Трампе.

— Зеленский зря рассчитывает на Трампа, если надеется, что тот сорвёт ввод в действие "Северного потока — 2". Не существует "решения вопроса в сторону Украины". "Нафтогаз" показал себя невозможным партнёром. Зеленскому следует решать вопрос транзита с Москвой, а не с Вашингтоном, — написал сенатор в "Твиттере".

Напомним, в ходе выступления во Львове украинский президент заявил, что лидеры Германии и Франции — Ангела Меркель и Эмманюэль Макрон — не будут стараться повлиять на строительство трубопровода, так как почти все европейские государства поддерживают проект. Так, например, во Франции считают, что газопровод способен стать альтернативным и более надёжным маршрутом поставок газа из России.