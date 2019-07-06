Женщина-капитан объяснила крушение катамарана в Чёрном море

Ситуация произошла из-за безалаберности и легкомыслия капитана, уверена Валентина Бунина.

Первая женщина-капитан теплохода "Москва" Валентина Бунина заявила, что в России плохо занимаются подготовкой капитанов речных и морских судов. Таким образом она прокомментировала крушение катамарана в Чёрном море недалеко от посёлка Джубга Краснодарского края.

— Сами судоводители халатно относятся к своей подготовке и правилам управления судном, — приводит слова Буниной портал Ura.ru.

Она считает, что ситуация произошла из-за безалаберности и легкомыслия капитана. Она также раскритиковала и туристов. Бунина призвала самим быть внимательнее к выбору судна. В частности, по названию катамарана можно самостоятельно найти информацию о вместительности. Это всё написано на сайте Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России (ГИМС) и Российского речного регистра.

О каких-либо нарушениях стоит сообщать в ГИМС, заметила женщина-капитан.

Как ранее сообщал Лайф, жертвами ЧП с катамараном стали две женщины. На борту катера, вместимость которого составляет всего 12 человек, находилось 55 пассажиров. Лайф публиковал фото и видео с места трагедии. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

Основной версией крушения катамарана является перегруз. Очевидцы сообщили, что пассажиры судна прыгали и танцевали перед опрокидыванием.