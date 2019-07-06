В Турции в машине нашли радиоактивный калифорний на $72 млн

Изъятое вещество направили в Управление по атомной энергии для дальнейшего изучения.

В турецкой провинции Болу полиция изъяла радиоактивный элемент калифорний, который используется при производстве боеголовок для ядерного оружия. Об этом сообщила администрация региона.

Сотрудники управления по борьбе с контрабандой и организованной преступностью остановили машину и обнаружили в ней 18,1 грамма элемента, стоимость которого оценивается в 72 миллиона долларов.

Изъятый калифорний направили в Управление по атомной энергии Турции для дальнейшего изучения. Отмечается, что власти проводят расследование в отношении пяти человек. Их личности не раскрываются.

Напомним, весной 2018 года в одном из автомобилей в Анкаре обнаружили 1,4 килограмма калифорния.