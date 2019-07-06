Украина получила первую поставку нефти из США

Следующий танкер, заявляют эксперты, прибудет в украинскую гавань уже в августе.

Первая в истории Украины партия топлива из США была выгружена на нефтяном терминале Одесского морского порта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации порта.

— Сегодня в 7:20 утра к причалу № 2Н нефтегавани Одесского порта был поставлен танкер Wisdom Venture, доставивший из США 75 тысяч тонн нефти, — говорится в сообщении.

Отгрузка нефти может занять около 36 часов. Впоследствии сырьё будет отправлено на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод по трубопроводу "Одесса — Кременчуг". При этом до прибытия следующего танкера с топливом остались считаные недели. Следующее грузовое судно с нефтью сорта Bakken ожидается уже в августе.

Отметим, что в своё время через Одесский порт в больших объёмах проходила нефть из России, Казахстана и Венесуэлы. Последняя шла транзитом для Мозырского НПЗ в Белоруссии.