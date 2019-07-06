В Лондоне прогулочный катер врезался в Вестминстерский мост

По предварительным данным, в результате происшествия никто из пассажиров и членов экипажа судна не пострадал.

Westminster bridge, crazy seeing the people scream and getting stuck under the bridge #AFLFreoEagles pic.twitter.com/9DYeyQMA4S — gabby (@gabby_moran) 6 июля 2019 г.

В столице Великобритании прогулочный катер столкнулся с Вестминстерским мостом, который пролегает через реку Темзу и соединяет Вестминстер и лондонский район Ламбет. Об этом сообщили в пресс-службе Скотланд-ярда.

Инцидент произошёл сегодня, 6 июля, около 16:00 по местному времени (18:00 мск). В результате столкновения судна City Cruiser с арочным мостом никто из пассажиров или экипажа катера не пострадал. При этом в полиции подчеркнули, что, вопреки распространённой в СМИ информации, происшествие не связано с террористическими атаками.

#Breaking: Just in - The Westminster Bridge has been closed off when a ship carrying Tourists crashed into a pillar and were "screaming as boat ploughs into bridge pillars of Thames" #London #WestminsterBridge pic.twitter.com/WyKKK5umju — Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) 6 июля 2019 г.

На данный момент Вестминстерский мост, один из старейших мостов Лондона, временно закрыт. Сейчас на месте чрезвычайной ситуации работают сотрудники полиции и пожарная команда.

— Совет (Вестминстера. — Прим. Лайфа) поддерживает связь со службами экстренной помощи после того, как во второй половине дня катер столкнулся с Вестминстерским мостом. Наши сотрудники готовы оказать всю посильную помощь, — заявил представитель городского совета Вестминстера.

Ранее Лайф писал о другом ЧП, связанном с некрупными прогулочными судами. Так, накануне из-за пятикратного перегруза в Краснодарском крае перевернулся катамаран с туристами. В результате инцидента погибли две женщины.