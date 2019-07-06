Дипломаты раскрыли подробности задержания россиян в Мексике

Четверо граждан прибыли из Узбекистана, миграционные власти считают, что их паспорта могут быть поддельными.

Задержанные в аэропорту Канкуна граждане РФ будут высланы из Мексики вечером 6 июля. Об этом сообщили в Посольстве России в Мехико, пишет РИА "Новости".

В дипмиссии уточнили, что речь идёт о десяти людях с российскими паспортами, которые прибыли 4 июля рейсом авиакомпании Azur Air. Они находятся в разных терминалах воздушной гавани.

Как отмечается, у троих из них профиль не соответствовал туристам. Такое могло произойти, если граждане не предоставили бронь отеля, не смогли показать обратные билеты или предоставить миграционной службе доказательства наличия средств для пребывания в стране.

Трём туристам запрещён въезд в Мексику, они находятся в чёрном списке. Остальные четверо держателей паспортов РФ прибыли из Узбекистана.

— Миграционная служба считает, что их паспорта вообще могут быть фальшивыми, — рассказали дипломаты.

В посольстве подчеркнули, что никак не могут влиять на решения миграционных властей Мексики. Россияне будут депортированы рейсами разных авиакомпаний.