Уралец назвал песни "Ленинграда" причиной импотенции и вызвал Шнура на дуэль

Руководитель учебного Центра по предотвращению природных и социальных чрезвычайных ситуаций Геннадий Чеурин вызвал на "творческую дуэль" лидера группировки "Ленинград" Сергея Шнурова. Соответствующее видеообращение член Русского географического общества и почётный полярник опубликовал в YouTube.

Обратившись к Шнурову, он пожаловался, что его репертуар "откровенно безнравственный и оскорбительный", а также является одной из причин развития импотенции. В связи с этим он потребовал отменить концерт группы в Екатеринбурге.

При этом Чеурин добавил, что концерт назначен на время, в которое в храме, расположенном недалеко от места проведения мероприятия, проводится литургия.

— Творчество — результат наличия творческой потенции. Используя ненормативную лексику на своих концертах, вы теряете честь как источник творчества. С уходом творческой потенции у вас уходит и потенция физиологическая. Уходит и у вас, и у ваших слушателей, — подчеркнул он.

Учёный вызвал лидера "Ленинграда" на дуэль, пристыдил за "беспорядочную семейную жизнь" и призвал оппонента ознакомиться с материалами исследований его коллег, посвящёнными ненормативной лексике.

Ранее сообщалось, что группа "Ленинград" проводит прощальный тур.