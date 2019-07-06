Жители Тбилиси вновь вышли на улицы для массовой акции протеста

Участники мероприятий заявляют, что митинги продлятся до тех пор, пока их требования не будут выполнены.

В Тбилиси несколько сотен участников акций протеста собралось у резиденции и бизнес-центра лидера правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили. Единственным требованием митингующих по-прежнему является отставка главы МВД Грузии Георгия Гахария. Об этом сообщает грузинская телекомпания "Рустави 2".

Гражданские активисты стали собираться у здания парламента Грузии около 19:00 (18:00 мск), после чего, выкрикивая лозунги, прошествовали с транспарантами к дому Иванишвили. Митингующие заявляют, что "не устанут и не прекратят акции" до тех пор, пока их требования не будут выполнены.

— Максимальный срок, до которого могут продлиться митинги, — парламентские выборы 2020 года. Это важные акции протеста, после них ни один будущий министр правопорядка не осмелится сделать то, что произошло в ночь на 20 июня, — заявил один из организаторов митинга, Миша Мшвильдадзе.

Напомним, Тбилиси с 20 июня захлестнули антироссийские акции протеста из-за появления российской делегации. Позже президент Грузии обвинила Россию в организации беспорядков и назвала её врагом.

Президент России Владимир Путин подписал указ о прекращении авиасообщения с Грузией с 8 июля из-за угрозы безопасности россиян. Общий ущерб от прекращения полётов между двумя странами в Грузии оценили в 200–300 миллионов долларов.