Онищенко прокомментировал свои слова о памятнике за спасение виноделия в Грузии

Он отметил, что запрет положительно отразился на качественных показателях алкогольного напитка.

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко считает, что грузинский журналист телекомпании "Рустави 2" в ходе беседы пытался спровоцировать конфликт, а не уделять внимание теме разговора.

— Этот разговор был не о грузинском виноделии, а была попытка со стороны грузинского телевидения меня обвинить... Они явно меня вызывали на провокацию, — приводит слова депутата РИА "Новости".

Парламентарий подчеркнул, что настаивает на необходимости запрета грузинского вина вне зависимости от его качества. При этом он признался, что запрет положительно отразился на качественных показателях алкогольного напитка.

— Независимо от качества грузинского вина, его надо запретить, поскольку это основная статья экономики Грузии... Я уже с позиции своего нового статуса политического категорически стою на том, что кроме полётов самолётов сегодня запрещать надо (и вино. — Прим. Лайфа), — отметил Онищенко.

Как писал Лайф, ранее парламентарий назвал себя спасителем грузинского виноделия.