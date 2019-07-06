Муж сбежавшей с миллионами и пойманной кассирши из Салавата остаётся на свободе

На вопросы корреспондентов Марат отвечает неохотно и обещает дать информацию позднее.

Супруг кассирши из Башкирии, которая сбежала с 23 миллионами рублей Россельхозбанка и затем найдена с семьёй в Казани, остаётся на свободе. Об этом сообщает ГТРК.

Сейчас Марат Хайруллин находится в Салавате вместе с отцом Луизы — Рамилем Мулахметовым. Семья отказывается говорить с журналистами, отмечает телеканал. На вопросы корреспондентов Марат отвечает неохотно и обещает дать информацию позднее.

Напомним, 27 мая Луиза Хайруллина ушла из отделения Россельхозбанка в конце рабочего дня, прихватив 23 миллиона рублей. Когда денег хватились, по месту проживания не нашли ни Луизу, ни её мужа и детей. Отец кассирши заявил в полицию о пропаже семьи.

Хайруллину задержали 4 июля в Казани на съёмной квартире. Там она находилась вместе с родственниками. Женщина отказывается говорить правоохранителям, где спрятала похищенное.

На неё завели уголовное дело, ей грозит до десяти лет лишения свободы.