В МИД России ответили на критику США о запрете полётов в Грузию

В ведомстве напомнили, что со стороны Вашингтона в отношении Москвы санкции действуют непрерывно "как минимум с 1974 года".

В Министерстве иностранных дел РФ напомнили США о необходимости обратить внимание на свои санкции, а не критиковать российские меры, принятые в отношении Грузии. Такую позицию ведомство высказало на своей странице в "Фейсбуке".

Ранее временная поверенная в делах США в Грузии Элизабет Руд заявила, что запрет авиаперевозок в Грузию несправедлив. В ответ в МИД России отметили, что со стороны Вашингтона в отношении Москвы санкции действуют непрерывно "как минимум с 1974 года".

— В связи с этим хотели бы напомнить госпоже Руд о том, что такое "несправедливые, ненужные и непропорциональные меры". Жертвами такой политики США (это государство десятилетиями орудует "рестрикционной дубинкой") стал целый ряд государств, осуществляющих независимую внешнюю политику, — говорится в сообщении.

При этом российские дипломаты опубликовали список ограничительных мер, введённых американскими властями в адрес РФ за все эти годы. Общее их число достигло 65.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ о прекращении авиасообщения с Грузией с 8 июля из-за угрозы безопасности россиян.