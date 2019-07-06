Глава Минсельхоза Грузии опасается введения торгового эмбарго в отношении страны

Министр отметил, что торговые отношения между государствами формировались годами, и выразил надежду, что прогресс в этом направлении сотрудничества удастся сохранить.

Глава Министерства Грузии по охране окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили понадеялся, что Москва не введёт торговое эмбарго в отношении Тбилиси. Заявление министра опубликовала пресс-служба Минэкономики страны.

Как уточняется, слова министра прозвучали во время визита в города Кварели и Гурджаани, где он вместе с министром экономики страны Натией Турнава проводил встречи с фермерами, виноградарями и владельцами гостиниц. Во время мероприятия они обсудили опасения и претензии местных жителей.

Комментируя сложившуюся ситуацию, Давиташвили отметил, что торговые отношения между странами формировались годами, и в связи с этим он выразил надежду, что прогресс в этом направлении сотрудничества удастся сохранить.

— Наша власть доказала, что мы можем проводить прагматичную политику. Мы сумеем продолжить торговые отношения, в том числе и в сфере вина, что является довольно важной агропромышленной экспортной продукцией. Важно, чтобы эти отношения были экспертными, основанными на прагматичных связях и без эмоций. Надеюсь, мы получим от Российской Федерации ответы и с их стороны процессы будут адекватно восприняты, — подчеркнул он.

Ранее министр экономики и устойчивого развития республики Натия Турнава завила, что Грузия не намерена отказываться от торговли с Россией, более того, хочет её сохранить.

Напомним, Тбилиси с 20 июня захлестнули антироссийские акции протеста из-за появления в парламенте российской делегации. Позже президент Грузии обвинила Россию в организации беспорядков и назвала её врагом.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о прекращении авиасообщения с Грузией с 8 июля из-за угрозы безопасности россиян. Общий ущерб от прекращения полётов между двумя странами в Грузии оценили в 200–300 миллионов долларов.