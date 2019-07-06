Агентство Sputnik не аккредитовали на конференцию по свободе СМИ в Британии

Корреспондент информационного портала рассказал, что ему не объяснили причину отрицательного ответа, хотя все необходимые документы он предоставил.

Информационному агентству Sputnik отказали в аккредитации на Глобальную конференцию по свободе СМИ в Великобритании. Об этом пишет главный редактор МИА "Россия сегодня", RT и Sputnik Маргарита Симоньян в своём Telegram-канале.

— Нашему [агентству] Sputnik тоже отказали в участии в конференции по свободе слова, — говорится в её сообщении.

Корреспондент агентства Дэниел Рид в эфире телеканала "Россия 24" рассказал, что получил отказ, "не обременённый" указанием причины. По его словам, отрицательный ответ напрямую связан с работой на российский новостной сайт, поскольку все необходимые для аккредитации документы он предоставил своевременно.

Ранее Симоньян заявляла, что Министерство иностранных дел Великобритании отказало журналистам телеканала RT в аккредитации на конференцию.

Сообщалось, что российские дипломаты получили приглашение для участия в конференции по вопросу свободы слова в СМИ, которая пройдет 10–11 июля.