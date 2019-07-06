Россияне стали абсолютными чемпионами на Global Management Challenge

Российская команда стала абсолютным чемпионом в мировом финале Global Management Challenge, который проходил в Екатеринбурге.

В состав команды "Отцы и дети" вошли Сергей Ионин, Константин Щербаков, Марс Карамов, Вячеслав Зырянов и Максим Кирилов, являющиеся участниками флагманских проектов АНО "Россия — страна возможностей" — конкурса "Лидеры России" и Кубка "Управляй!".

— Мы гордимся нашими победителями и уверены, что, объединившись, они смогут добиваться внушительных результатов и в будущем, — сказал гендиректор АНО "Россия — страна возможностей", глава конкурса "Лидеры России" проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

По словам ректора РАНХиГС Владимира Мау, награждавшего победителей финала, чемпионат помогает в развитии управленческих компетенций участников.

В финале конкурса принимали участие команды из 20 государств. В состав входили студенты, представители бизнеса и госслужащие из стран Европы, Азии и Африки. На втором месте оказалась команда из Португалии, на третьем — из Кот-д’Ивуара.

Платформа "Россия — страна возможностей" создана указом президента РФ Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Её целью является создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации россиян.

АНО объединяет 19 проектов, среди которых — управленческий конкурс "Лидеры России", студенческая олимпиада "Я — профессионал", фестиваль "Российская студенческая весна" и другие.