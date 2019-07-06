Корабль с мигрантами зашёл в порт Италии вопреки запрету властей страны

Ответственная за судно организация сослалась на плохое самочувствие находящихся на борту людей и санитарные условия.

Судно Alex, принадлежащее неправительственной организации Mediterranea, зашло в порт итальянского острова Лампедуза вместе с мигрантами на борту, несмотря на запрет вице-премьера и главы МВД Италии Маттео Сальвини высаживаться нелегалам на территории страны. Об этом сообщает агентство Reuters.

Организация отклонила предложение властей Мальты направиться в столицу страны — Валлетту в связи со здоровьем мигрантов и проблемами с санитарными условиями на борту.

Сообщается, что на берегу 41 мигранта поджидают итальянские полицейские.

В прошлый раз с мигрантами на борту в итальянский порт попыталось зайти судно немецкой организации Sea Watch, и тогда капитана Каролу Ракете чуть было не арестовали, однако позднее сняли все обвинения.