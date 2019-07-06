Клинцевич высказался по поводу получения Украиной первой партии нефти из США

Те, кто с восторгом встретили новость о получении Украиной первой партии американской нефти, не задумываются, во сколько сделка обошлась Незалежной, заявил член Комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич. Своей точкой зрения он поделился в Facebook.

Предполагая, что событие повлечёт за собой восторженных "окончанием зависимости Украины от российских энергоресурсов", сенатор предостерёг жителей Незалежной от преждевременного веселья.

— На задний план ушёл главный вопрос: сколько Киев заплатил за американскую нефть, — пояснил он.

Ранее сообщалось, что первая в истории Украины партия топлива из США была выгружена на нефтяном терминале Одесского морского порта.