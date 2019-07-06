Иран повысит обогащение урана до 5%

На такие меры в Исламской Республике решили пойти во имя интересов "развития мирной ядерной энергетики".

Тегеран намерен пойти на следующий шаг в ответ на невыполнение европейскими партнёрами обязательств по ядерной сделке и с 7 июля начнёт обогащение урана до 5%. Об этом рассказал советник верховного руководителя Исламской Республики Иран Али Акбар Велаяти, сообщает телеканал Al Mayadeen.

— Этот шаг отвечает интересам развития мирной ядерной энергетики. Мы преследуем абсолютно мирную цель, так как у нашей экономики и промышленности есть потребности в электроэнергии, — отметил он.

8 мая президент Ирана Хасан Рухани сообщил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе и даёт другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к её выполнению. СВПД заключался Ираном с постоянными членами СБ ООН (Россия, Великобритания, США, Китай, Франция) и Германией в 2015 году. Сделкой ограничивались ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций ООН и ограничительных мер США и Евросоюза.

Иран обязался не обогащать уран более чем на 3,67% в течение 15 лет и хранить не более 300 килограммов обогащённого урана, а также не строить дополнительных тяжеловодных реакторов, не накапливать тяжёлую воду и не разрабатывать ядерные взрывные устройства.

1 июля в Международном агентстве по атомной энергии проинформировали, что Иран превысил лимит в 300 килограммов низкообогащённого урана, разрешённый сделкой. Спецзаседание совета управляющих МАГАТЭ по вопросам развития событий вокруг иранского ядерного досье пройдёт 10 июля.