Коалиция Саудовской Аравии уничтожила запущенные хуситами беспилотники

Коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, засекла и уничтожила беспилотники, запущенные сторонниками йеменского движения "Ансар Аллах". Соответствующее заявление сделал представитель коалиции Турки аль-Малики.

Как уточняет Саудовское агентство печати, полковник аль-Малики подтвердил, что летательные аппараты были уничтожены в воздухе.

Он также пообещал, что объединение примет ряд мер, направленных на сдерживание хуситов и защиту мирных жителей. По его словам, все замешанные в террористическом акте террористы понесут наказание за свои действия.

Ранее телеканал Al Massira сообщал, что хуситы с помощью дронов атаковали ангары с истребителями и другие объекты, размещённые в двух аэропортах страны.

Напомним, данный случай — не первая атака мятежников с применением дронов. Серия подобных нападений также была зафиксирована в июне.