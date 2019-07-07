Россияне завоевали девять медалей за третий день Универсиады в Неаполе

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Российский пловец Антон Никитин (на фото справа). Фото © Twitter / Napoli 2019 Summer Universiade‏

Спортсмены из России заработали девять наград за третий день соревнований на Всемирной летней Универсиаде в итальянском Неаполе.

На данный момент в общекомандном зачёте первое место занимает Япония, имеющая 22 награды, 12 из которых — золотые. На второй месте — Китай: 11 медалей, из них 9 — золотые. Замыкает тройку лидеров США. В зачёте сборной страны 13 наград, 7 из них — золотые.

Четвёртое место остаётся за Россией, завоевавшей больше всего медалей различного достоинства. На счету национальной команды 24 награды, из которых 3 — золотые, 10 — серебряных и 11 — бронзовых.

В топ-10 также вошли Южная Корея, Италия, Тайвань, Чехия, ЮАР, Франция.

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