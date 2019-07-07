В Ростове-на-Дону произошёл взрыв в KFC

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На Будённовском проспекте в Ростове-на-Дону произошёл взрыв в ресторане KFC. Об этом пишет паблик "Ростов Главный".

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/rostovnadonu" target="_blank"><ins>Ростов Главный</ins></a></p>

Источник взрыва был в подвале. В самом кафе обвалился потолок. Повсюду запах газа и резины. Очевидцы говорят, что перед этим рабочий чинил вытяжку, — говорится в сообщении, опубликованном в сообществе.

<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/rostovnadonu" target="_blank"><ins>Ростов Главный</ins></a></p>

По данным регионального главка МЧС РФ, комментарий которого приводится в паблике, в результате инцидента пострадало два человека. В качестве предварительной версии случившегося назван взрыв баллона с фреоном.

На месте работают спецслужбы. Подробности выясняются.

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