Президент Ирана назвал санкции США актом терроризма

Роухани рассказал, что Тегеран "со стратегическим терпением" боролся за сохранение СВПД.

Президент Ирана Хасан Роухани во время телефонного разговора с президентом Франции Эмманюэлем Макроном назвал санкции США в отношении Тегерана террористическим актом и развёртыванием полноценной экономической войны. Об этом сообщается на официальном сайте главы иранского государства.

— Продолжение этой экономической войны может привести к другим угрозам в регионе и мире, — пояснил Роухани, добавив, что санкции США против Ирана являются "актом терроризма и полноценной экономической войной".

Согласно словам президента Ирана, несмотря на санкции США, Тегеран в течение последних 14 месяцев пытался "со стратегическим терпением" сохранить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Роухани подчеркнул, что последние действия Ирана полностью соответствуют ядерной сделке, а также призвал Европейский Союз соблюдать обязательства по международным соглашениям ООН.

Глава иранского государства считает, что отмена всех санкций может являться "началом развития" отношений между Ираном и "шестёркой" мировых стран-посредников (Россия, США, Великобритания, Китай, Франция, Германия).

Президент Франции отметил значимость СВПД и что Европейский Союз "продемонстрировал сильную оппозицию" выходу США из договора.

— Крах СВПД будет означать признание коллективного провала и печальный инцидент, поэтому мы должны выбрать второй путь, чтобы спасти СВПД и способствовать деэскалации напряжённости, — заявил Макрон, добавив, что Париж готов "удвоить усилия" по сохранению договора.

Напомним, в мае 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки, после чего президент Ирана Хасан Рухани сообщил об аналогичных намерениях в том же месяце, но годом позже.