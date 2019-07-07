Ушёл из жизни один из основателей стиля босанова Жуан Жилберту

Известный бразильский музыкант, один из основоположников музыкального стиля босанова Жуан Жилберту ушёл из жизни через месяц после 88-го дня рождения. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его сын.
Причину смерти сын артиста не назвал, но, по данным агентства Франс-пресс, в последние годы жизни у Жилберту были проблемы со здоровьем.
— Отец скончался. Его борьба была благородной, он до последнего старался сохранять достоинство, несмотря на потерю самостоятельности, — написал он.
Как известно, бразильский певец и композитор начал музыкальную карьеру с юных лет. Его уникальный стиль прослеживается с дебютной пластинки Chega de Saudade.
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