Посольство РФ проверяет, не пострадали ли россияне при взрыве во Флориде

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Фото © Twitter / liz roldan

Посольство РФ в США проверяет, не было ли россиян среди пострадавших при взрыве газа в торговом центре во Флориде. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщает консульский отдел российского диппредставительства.

Консульский отдел Посольства России в Вашингтоне выясняет, не пострадали ли при взрыве газа в г. Плантейшн, штат Флорида, наши сограждане, — говорится в сообщении.

Отмечается, что соответствующий запрос был передан в госдеп США.

Напомним, в американском штате Флорида 6 июля произошёл взрыв газа. В результате ЧП пострадало 20 человек.

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