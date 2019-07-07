Посольство РФ проверяет, не пострадали ли россияне при взрыве во Флориде

Посольство РФ в США проверяет, не было ли россиян среди пострадавших при взрыве газа в торговом центре во Флориде. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщает консульский отдел российского диппредставительства.
— Консульский отдел Посольства России в Вашингтоне выясняет, не пострадали ли при взрыве газа в г. Плантейшн, штат Флорида, наши сограждане, — говорится в сообщении.
Отмечается, что соответствующий запрос был передан в госдеп США.
Напомним, в американском штате Флорида 6 июля произошёл взрыв газа. В результате ЧП пострадало 20 человек.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram