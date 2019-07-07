Лайф публикует видео с места взрыва KFC в Ростове-на-Дону

В распоряжении Лайфа оказалось видео с места взрыва KFC на Будённовском проспекте в Ростове-на-Дону.

На кадрах видео можно увидеть, как свидетели инцидента поспешили на помощь пострадавшему, лежащему у машины. ЧП взбудоражило очевидцев, один из которых рассказал Лайфу подробности произошедшего.

— Что-то взорвалось слева от меня, я почувствовал над головой взрыв, от которого у меня заложило уши. Вдоль бордюра стояли люди. Все очень удивились, смотрели куда-то вверх... Криков и паники не было. Я вначале подумал, что фейерверк, но не было разноцветных огней, — рассказал Лайфу очевидец инцидента.

Как ранее писал Лайф, в ресторане KFC на Будённовском проспекте в Ростове-на-Дону произошёл взрыв. По предварительным данным, в результате ЧП пострадало два человека.